Трамп порассуждал о противостоянии Москвы и Киева

По данным Associated Press, имеющаяся запись может повлиять на процесс импичмента президента США.

В распоряжении информационного агентства Associated Press имеется запись разговора американского президента Дональда Трампа об отношениях Украины и Российской Федерации, которая якобы была сделана в 2018 году в Вашингтоне на ужине президента США.

Во время данного мероприятия Трамп рассуждает о том, как долго украинская сторона сможет противостоять России без помощи Соединенных Штатов Америки. Также на ужине он просит уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала пост посла Вашингтона в Киеве.

По данным агентства, данная запись может повлиять на процесс импичмента Трампа. Дело в том, что на мероприятии присутствовали украинские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фурман, которых обвиняют во вмешательстве в американскую избирательную компанию. Трамп неоднократно утверждал, что не знаком с бизнесменами, пишет РИА Новости.