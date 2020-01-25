Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ЯНВ, 00:29 МСК
USD (ЦБ)    61,8031
EUR (ЦБ)    68,2924

26 ЯНВ, 00:29 МСК
USD (ЦБ)    61,8031
EUR (ЦБ)    68,2924

Коронавирус в Китае набирает обороты

25.01.2020 22:40
Комментарии
Коронавирус в Китае набирает обороты

Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая обратить внимание на усиление вспышки коронавируса в стране и усилить борьбу с заболеванием.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телевизионного выступления объявил об усиливающейся вспышке коронавируса в стране. Он призвал ЦК Коммунистической партии Китая более активно включаться в решение проблемы. Известно, что ранее китайский лидер провел заседание политбюро ЦК КПК, на котором рассматривалась данная проблема и меры, необходимые для ее решения.

В связи с распространением коронавируса в 25 регионах Китая, включая столицу страны, введен режим ЧС. А власти Пекина, в качестве одной из мер препятствия распространению болезни, приняли решение запретить междугороднее автобусное сообщение, пишет РБК.

По последним данным, в числе заболевших числятся 1,3 тыс. человек, а 41 человек скончался в результате заболевания. Причем коронавирус уже вышел за пределы границ Китая. Власти Японии, США, Франции, Сингапура, Южной Кореи и некоторых других стран сообщают о подтвержденных случаях заражения китайским коронавирусом.

Комментировать (без регистрации)
В китайской провинции из-за коронавируса закрыли десять городов
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Учиться счастью. Как побороть негативное мышление?

Учиться счастью. Как побороть негативное мышление?
Бизнес и психология

Налог за снятие пенсии. Что придумал Минфин для тех, кто копил на старость

Налог за снятие пенсии. Что придумал Минфин для тех, кто копил на старость
Экономика 9

«Детский мир» и «Магнит». Кто выиграл от смены правительства России и почему

«Детский мир» и «Магнит». Кто выиграл от смены правительства России и почему
Экономика

Коронавирус из Китая угрожает миру. Доберется ли 2019-nCoV до России?

Коронавирус из Китая угрожает миру. Доберется ли 2019-nCoV до России?
События и факты

Дыхание картин. Какими эмоциями заряжает зрителей художник Иволга?

Дыхание картин. Какими эмоциями заряжает зрителей художник Иволга?
Культура

Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост

Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост
Экономика 11

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ создавали промкластеры, строили корабли и разводили коз?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ создавали промкластеры, строили корабли и разводили коз?

В Севастополе дан старт созданию яхтенной марины в Балаклавской бухте

В Севастополе дан старт созданию яхтенной марины в Балаклавской бухте

В Пятигорске открылся региональный сосудистый центр в рамках нацпроекта

В Пятигорске открылся региональный сосудистый центр в рамках нацпроекта

В Москве создали не имеющий аналогов в мире спасательный парашют для эвакуации с небоскребов

В Москве создали не имеющий аналогов в мире спасательный парашют для эвакуации с небоскребов

Новости дня

25 ЯНВ, 23:09 В МИД ответили на обвинения в краже истории "Украины-Руси" В МИД ответили на обвинения в краже истории "Украины-Руси"
Лукашенко рассказал о причинах поиска других поставщиков нефти
Лукашенко рассказал о причинах поиска других поставщиков нефти
25 ЯНВ, 20:55 Украина обвинила Россию в краже своей истории Украина обвинила Россию в краже своей истории
25 ЯНВ, 20:27 Что такое холин и какую пользу он может оказать для здоровья? Что такое холин и какую пользу он может оказать для здоровья?
25 ЯНВ, 18:34 Минфин рассматривает новый вариант получения накопленных пенсионных средств Минфин рассматривает новый вариант получения накопленных пенсионных средств
25 ЯНВ, 18:10 МИД ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии МИД ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии
25 ЯНВ, 17:56 США "перехватили" российскую колонну в Сирии США "перехватили" российскую колонну в Сирии
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
25 ЯНВ, 14:22 Качиньский требует от России компенсации Польше за ущерб в годы войны Качиньский требует от России компенсации Польше за ущерб в годы войны

Узнай, страна!

24 ЯНВ, 14:57 ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ создавали промкластеры, строили корабли и разводили коз? ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ создавали промкластеры, строили корабли и разводили коз?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter