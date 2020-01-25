Коронавирус в Китае набирает обороты

Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая обратить внимание на усиление вспышки коронавируса в стране и усилить борьбу с заболеванием.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телевизионного выступления объявил об усиливающейся вспышке коронавируса в стране. Он призвал ЦК Коммунистической партии Китая более активно включаться в решение проблемы. Известно, что ранее китайский лидер провел заседание политбюро ЦК КПК, на котором рассматривалась данная проблема и меры, необходимые для ее решения.

В связи с распространением коронавируса в 25 регионах Китая, включая столицу страны, введен режим ЧС. А власти Пекина, в качестве одной из мер препятствия распространению болезни, приняли решение запретить междугороднее автобусное сообщение, пишет РБК.

По последним данным, в числе заболевших числятся 1,3 тыс. человек, а 41 человек скончался в результате заболевания. Причем коронавирус уже вышел за пределы границ Китая. Власти Японии, США, Франции, Сингапура, Южной Кореи и некоторых других стран сообщают о подтвержденных случаях заражения китайским коронавирусом.