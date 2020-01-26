Кравчук рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс

Бывший президент Украины заявил, что Киев не оставит попыток сохранить свою территориальную целостность.

Первый украинский глава Леонид Кравчук в эфире телеканала "Прямой" назвал способы возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.

По его словам, Донбасс может добровольно присоединиться к Украине, так как он не состоит "в системе российских отношений". Он пояснил, что этот регион сам захочет вернуться под контроль Киева благодаря активной, ежедневной и системной работе, направленной на установление мира в данном регионе.

Кравчук отметил, что для возвращения полуострова нужен другой способ, ведь Россия оказывает сильное влияние на Крым. Кроме того он не уточнил, в чем именно заключается данная схема и когда она сработает.

Также экс-президент Украины подчеркнул, что Киев не оставит попыток сохранить свою территориальную целостность и никогда не откажется от Крыма, пишет РИА Новости.