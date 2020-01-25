В МИД ответили на обвинения в краже истории "Украины-Руси"

Представитель МИД РФ ответила на обвинения России в том, что страна, якобы, украла историю "Украины-Руси".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления заместителя министра иностранных дел Украины о том, что Россия, якобы, украла историю "Украины-Руси". На своей странице в Facebook Захарова попросила автора заявления Василия Боднара уточнить время и даты существования названного им объединения, которое окрестила "Малороссийской Гипербореей".

Также, политик предложила несколько новых названий, таких, как, например, "Укрусь или Русукра", которыми представители МИД Украины могут воспользоваться в следующий раз, когда им придет в голову выдвинуть в отношении России подобные обвинения, пишет РИА Новости.