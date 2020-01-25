Украина обвинила Россию в краже своей истории

Украинский политик обвинил Россию в краже истории "Украины-Руси".

Украинские политические деятели неоднократно выступали с неоднозначными заявлениями об истории своего народа. На этот раз отличился заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. В своей статье интернет-газете "Зеркало недели" политик обвинил Россию в краже истории "Украины-Руси", при этом не уточняя в какой период истории существовало подобное территориальное образование. При этом Боднар выразил поддержку Польше, в ее стремлении обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны и призвал вместе бороться с Россией.

Ранее, бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил российскую сторону в "попытке похитить" княжну Анну Ярославну, бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не только Россия, но и Белоруссия происходят от Украины, а первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что украинское княжество образовалось за 300 лет до России. Отличилась в этом вопросе и певица Руслана, заявившая, что корни украинского народа восходят к шумерам, пишет РИА Новости.