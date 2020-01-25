МИД ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии

МИД России прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Болгарии.

На официальном сайте МИД России размещен комментарий ведомства по ситуации с высылкой двух российских дипломатов из Болгарии. Отмечается, что российская сторона считает, что данный "откровенно недружественный и провокационный" шаг подрывает взаимоуважительные отношения двух стран. При этом в МИД отметили отсутствие вразумительных обвинений в адрес своих сотрудников и подчеркнули, что данный инцидент не останется без ответа.

Ранее, Болгария объявила о высылке двух сотрудников дипломатического представительства России на территории страны, обвинив их в осуществлении шпионской деятельности в пользу России, пишет ТАСС.