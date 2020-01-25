Качиньский требует от России компенсации Польше за ущерб в годы войны

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский высказал свое мнение по вопросу компенсаций, которые должна получить Польша за причиненный стране ущерб в годы Второй мировой войны.

Польша требует компенсаций за ущерб во время Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Об этом заявил лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Во время своего интервью таблоиду BILD, Качиньский высказал твердую убежденность в том, что хотя Германию и Россию нельзя сравнивать, но российская сторона также должна компенсировать Польше тот ущерб, который по вине СССР был причинен стране в ходе Второй мировой войны, пишет РИА Новости. Тем не менее он отметил, что не надеется, что Польша получит компенсацию от России, по крайней мере в течение жизни этого поколения поляков.