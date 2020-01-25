Белоруссия приняла изменения в договор с Россией по газу

Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому белорусская сторона одобряет внесение соответствующих изменений в договор о порядке формирования цен на газ с Россией.

Белоруссия одобрила внесение изменений в имеющееся соглашение с Россией на поставку газа. Теперь, профильные чиновники могут участвовать в переговорах по формированию цен на поставляемый в страну газ и вносить изменения в соглашение.

Ранее, "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" временно продлили существующие контракты на поставку газа, но только на январь и февраль текущего года. Согласно имеющимся договоренностям, Россия поставляет газ в Белоруссию по прошлогодним ценам, 127 долларов за тысячу кубометров. Однако Минск настаивает на снижении цены, пишет РИА Новости.