Кремль прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеской дал некоторые комментарии по вопросу отставки помощника президента Владислава Суркова.

В СМИ появилась информация о том, что помощник президента Владислав Сурков, который курирует вопросы взаимоотношений с Украиной, покинул свой пост в связи с тем, что страна изменила курс в построении двусторонних отношений между государствами. Первым об этом в своем Telegram-канале написал российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

В Кремле дали некоторые разъяснения в связи с распространенной информацией. Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у него нет информации об отставке Суркова, как нет и приказа о его увольнении. Также Песков уточнил, что Россия не меняла линию поведения в отношениях с Украиной, пишет ТАСС.