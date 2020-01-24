Главу Чувашии могут исключить из "Единой России"
24.01.2020 22:35
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Главу Чувашии Михаила Игнатьева могут исключить из партии "Единая Россия" за шутку над пожарным.
- Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что глава Чувашии Михаил Игнатьев может быть исключен из партии за инцидент, произошедший на церемонии вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС. Также, специальная комиссия проверит профессиональную пригодной Игнатьева, а комиссия по этике оценит его поведение.
- Ранее, во время церемонии вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, губернатор Чувашии Михаил Игнатьев поднял вверх руку с ключами, а сотрудник МЧС вынужден был подпрыгнуть, чтобы их достать.
- Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, а Турчак особо подчеркнул недопустимость "унижения" офицера пожарной службы и "устраивания циркового представления". Особенно негативно данный поступок выглядит в свете того, что президент России в потребовал от чиновников отсутствия проявления высокомерия и неуважения во время общения с людьми, пишет ТАСС.
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