Хищный динозавр, обнаруженный в Юте, был настоящим юрским кошмаром

Будучи самым молодым видом аллозавра в истории окаменелостей, Allosaurus jimmadseni проливает новый свет на эволюцию этой критически важной группы плотоядных динозавров.

Allosaurus jimmadseni был 8-9 метрового роста и весил около 4 тыс. фунтов. Он жил в Северной Америке между 157 млн и 152 млн лет назад.

Аллозавры были супер-успешной группой тероподов - двуногих, трехпалых динозавров с полыми костями - которые жили во время поздней юры, и они представляют некоторых из самых известных динозавров в палеонтологии. Тем не менее, хорошо сохранившиеся, полные скелеты редки, и большинство находок имеют тенденцию включать разбросанные останки. Для нового исследования палеонтолог Марк Лоуэн из Музея естественной истории штата Юта вместе со своим единственным соавтором Дэниелом Чуре, бывшим палеонтологом-пенсионером из Национального монумента динозавров в Юте, описал A. jimmadseni на основе двух почти полных скелетов и различных окаменелостей, собранных за эти годы.

Несмотря на свое раннее положение в генеалогическом древе Аллозавра и некоторые примитивные черты по сравнению с его преемниками, этот теропод был абсолютным зверем. Он жил в полузасушливых поймах западной части Северной Америки, доминируя на территории, которая охватывает сегодня Юту, Колорадо и Вайоминг. Не имея подходящих конкурентов, которые могли бы угрожать его экологическому положению как главного хищника, A. jimmadseni безнаказанно охотился на крупную добычу, питаясь травоядными, такими как стегозавр, диплодок и различными зауроподами.

Согласно этому исследованию, двуногий хищник использовал три острых хватательных когтя на концах своих рук и его 80 или около того зубчатых, острых как бритва зубов. По оценкам Лоуэна и Чуре его объем составляет примерно половину объема T. rex, который появился примерно 70 млн лет спустя.

Окаменелые останки A. jimmadseni были извлечены из формации Моррисон, большого пространства осадочных пород в западной части Соединенных Штатов. С конца 19-го века из этих пород извлекаются части аллозавров, но палеонтологи расходятся во мнениях относительно количества видов аллозавров, которые могут быть связаны с этими окаменелостями, с диким расхождением от одного вида до дюжины различных видов. Новое исследование предоставляет доказательства только двух, ранее известного A. fragilis и недавно описанного A. jimmadseni.

Лоуэн и Чуре проанализировали два почти полных образца: один был обнаружен в Юте в 1990 году (обозначен DINO 11541), а другой - в Вайоминге в 1991 году (обозначен MOR 693). Смешивание других костей аллозавра также было включено в исследование.

История DINO 11541 на самом деле довольно интересна. Раскопанная палеонтологом Джорджем Энгельманном из университета в штате Небраска, эта окаменелость была настолько большой, что для отделения ее от окружающей породы использовались взрывчатые вещества. Затем был доставлен вертолет, чтобы поднять блок весом в 6 тыс. фунтов. Исследователям понадобилось семь лет, чтобы подготовить кости для анализа. Кроме того, когда DINO 11541 был впервые обнаружен, палеонтологи не смогли определить местонахождение его черепа, но, поскольку голова была слегка радиоактивной, он был окончательно обнаружен в 1996 году Рамалем Джонсом из Университета Юты, который использовал детектор излучения, чтобы "понюхать" гамма-лучи, исходящие из черепа (радиоактивные окаменелости являются естественным явлением).

Образец MOR 693 более известен как «Большой Ал», и его ошибочно считали A. fragilis. Новое исследование теперь проясняет это заблуждение.

Лоуэн и Чуре обнаружили ряд физических особенностей, которые отличали A. jimmadseni от других видов, в том числе от A. fragilis, близкого родственника, который жил 5 млн лет спустя. У представителей A. jimmadseni были короткие, узкие черепа и низкие лицевые гребни, которые выступали из рогов перед глазами, среди других уникальных характеристик. По сравнению с A. fragilis, у него был более слабый череп и более узкое стереоскопическое поле зрения. Таким образом, A. jimmadseni можно рассматривать как своего рода более старую модель по сравнению с высокотехнологичными аллозавридами, которые последовали за его эволюционным развитием.

Палеонтолог Стивен Брусатте из Эдинбургского университета, не связанный с новым исследованием, сказал, что это важное и долгожданное исследование.

«Я ждал эту статью около 20 лет, с тех пор, как начал изучать динозавров в качестве студента и слышал слухи о новом виде аллозавра из западной части США», - пояснил Брусатте. «Все знают аллозавра или думают, что знают аллозавра. Но вот мы, спустя почти 150 лет после того, как были обнаружены первые кости аллозавра, и после того, как были собраны десятки и десятки скелетов, оказалось, что есть еще один вид. Это говорит о том, что нам нужно продолжать искать окаменелости, продолжать настойчиво изучать ископаемые остатки, которые у нас есть, и продолжать переоценивать все доказательства... Есть еще много динозавров, которых можно найти».

Таким образом, хотя в юрском периоде, возможно, не было таких гигантских плотоядных животных, как T. rex или Spinosaurus, в нем все еще имелась доля достаточно крупных и свирепых хищников. Как показывает новое исследование, аллозавр был зловещим признаком будущих событий, пишет GIZMODO.