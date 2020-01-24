Путин поднял фуражку палестинского гвардейца

Президент России Владимир Путин поднял фуражку одного из гвардейцев почетного караула в Палестине.

Во время рабочего визита в Палестину президент России Владимир Путин помог одному из гвардейцев почетного караула. Проходя по красной ковровой дорожке с главой Палестины Махмудом Аббасом, российский лидер заметил, что у одного из гвардейцев, стоящих в почетном карауле, слетела с головы фуражка. Президент поднял головной убор и вернул на голову гвардейца, после чего поднял большой палец в одобрительном жесте и проследовал дальше, пишет ТАСС.