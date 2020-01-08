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Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе в Ираке

08.01.2020 13:14
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Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе в Ираке

Американские военные оценивают причиненный ущерб

Военная база Соединенных Штатов Америки Аль-Асад, расположенная в иракском городе Эрбиль, подверглась ракетному удару. Известно, что ответственность за этот обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). По словам иранских властей, данная атака стала ответной реакцией на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани, который погиб в результате проведения американской военной операции в Багдаде 3 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание IRIB News.

По информации газеты, из провинции Керманшах было выпущено более десяти баллистических ракет. Также иранский Корпус стражей исламской революции предупредил Белый дом, если американские военные ответят на ракетный удар, тогда США ожидает более мощный и развернутый ответ.

Отмечается, что американцы оценивают причиненный ущерб. Данных о пострадавших нет.

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