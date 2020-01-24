Россия приветствует немецкую помощь блокадникам

Дмитрий Песков заявил, что необходимо помнить о поддержке, которую руководство РФ оказывает ветеранам ВОВ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение германских властей выделить 12 млн евро на помощь жертвам блокадного Ленинграда. По его словам, Российская Федерация приветствует и высоко оценивает такие жесты. Однако Песков призвал не забывать о вкладе российского правительства в развитие инфраструктуры страны и оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Берлин собирается выделить из бюджета ФРГ 12 млн евро на обновление Госпиталя для ветеранов в Санкт-Петербурге и создание Центра встреч для российско-германской общественности, пишет РИА Новости.