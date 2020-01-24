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Диетолог рассказала о пользе грейпфрута

24.01.2020 20:17
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Диетолог рассказала о пользе грейпфрута

Антонина Стародубова заявила, что употребление грейпфрута повышает чувствительность к инсулину.

Употребление грейпфрута способствует снижению "плохих" липидов крови, а также повышает чувствительность к инсулину. Дело в том, что в данном фрукте содержится много витаминов, органических кислот, микроэлементов и антиоксидантов. Об этом рассказала внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Кроме того она опровергла сообщения о том, будто фрукт может расщеплять жиры. Тем не менее диетолог подчеркнула, что плод, благодаря небольшой калорийности, большому количеству пищевых волокон и клетчатке, можно употреблять для сбалансированного питания.

Она напомнила, что наиболее вкусные грейпфруты можно купить зимой и весной, потому что в феврале начинается сбор фруктов. По словам диетолога, злоупотреблять этим плодом не стоит. Стародубова добавила, что взрослый человек может употреблять плод не более 250 граммов 2-3 раза в неделю, пишет Агентство городских новостей "Москва".

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