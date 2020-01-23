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Обнаружена жертва Везувия с «остекленевшим» мозгом

23.01.2020 21:17
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Обнаружена жертва Везувия с «остекленевшим» мозгом

Археологи, изучив останки одной из жертв извержения Везувия, впервые обнаружили вещество мозга, превратившееся в темное стекло в результате произошедшей катастрофы, опустошившей город в 79 году нашей эры.

В исследовании, которое было опубликовано в Медицинском журнале Новой Англии, отмечается, что жертва взрыва Везувия была обнаружена еще в 1960-х гг.

Тело было найдено «лежащим на деревянной кровати, погребенной под вулканическим пеплом». Только по прошествии нескольких лет, когда череп жертвы был осмотрен, исследователи обнаружили, что останки мозга были превращены в стекло, а не омыты.

По словам ведущего автора исследования, Пьера Паоло Петроне, сохранившиеся древние фрагменты мозга являются чрезвычайно редкой находкой. Ученый также отметил, что это первое в истории открытие древних останков человеческого мозга, остекленевших под воздействием тепла при температуре примерно 520 градусов по Цельсию (950 градусов по Фаренгейту), вызванной извержением Везувия.

Таким образом, фрагменты мозга, подверглись процессу витрификации, при котором ткань мозга под воздействием высокой температуры и последовавшего охлаждения, превратилась в стекло.

В дополнение к остекленевшему мозгу была выявлена и застывшая губчатая масса – бывшие кости грудной клетки погибшего человека. По словам исследователя, это говорит о том, что вулканические облака, образованные в ходе извержения Везувия, были довольно горячими, чтобы «сжигать жир и испарять мягкие ткани».

Как отмечается в статье, изучая останки других жертв, погибших в момент стихийного бедствия, ученые не обнаружили более никаких фрагментов остекленевшего мозга.

Петроне, который длительное время исследовал Геркуланум (город, который также был погребён под слоем пирокластических потоков во время извержения Везувия в августе 79 г.н.э) и останки жертв Везувия, сообщил, что впервые обнаружил остекленевший мозг «много лет спустя», пишет foxnews.com.

«Внимательно осмотрев останки этой жертвы, я заметил, что внутри головы сияло что-то темное. Черные остекленевшие маленькие фрагменты, что-то вроде обсидиана, но определенно более хрупкие. Материал был сохранен в черепе жертвы. Это должны были быть остатки мозга каким-то образом превращенные в стекло», – пояснил Петроне, добавив, что внутренняя часть черепа оказалась открыта по причине взрыва черепной коробки и ее разрушения.

«Но то, что находка являлась остекленевшим мозгом, ученым пришлось доказать, исследовав анализ материала», – заключил исследователь.

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