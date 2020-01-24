Совфед отреагировал на высылку российских дипломатов из Болгарии

Константин Косачев считает, что Россия должна симметрично ответить на высылку российских дипломатов из Болгарии.

24 января руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия должна подготовить зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии. Он пояснил, что в подобных случаях, как правило, действует принцип симметричности. Косачев считает, что соответствующее решение Болгарии не должно стать исключением из данного правила.

Ранее болгарские власти объявили двух дипломатов из Российской Федерации персонами нон грата, так как их подозревают в шпионаже, пишет РИА Новости.