Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили двух дипломатов из России персонами нон грата.

Болгарское правительство выслало из страны двух дипломатов из Российской Федерации, которых подозревают в шпионаже. Отмечается, что российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Болгарии, где ему вручили соответствующие ноты, однако доказательств об их причастности к незаконной деятельности никто не предоставил.

В посольстве отметили, что сотрудники российской дипмиссии должны покинуть болгарскую территорию в предписанные сроки, а Россия имеет право на принятие ответных мер, пишет РИА Новости.