Лукашенко рассказал о причинах поиска других поставщиков нефти

Белорусский президент заявил, что поиск альтернативных поставщиков нефти не связан с намерением "повысить ставки перед переговорами".

Глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск активно занялся поиском альтернативных поставщиков нефти. По его словам, подобные действия республики - "это не блеф и не попытка повысить ставки перед нефтяными переговорами".

Также Лукашенко рассказал, что Белоруссия уже приступила к тестированию новых маршрутов. Он добавил, что правительство республики хочет посмотреть, что из этого получится: сколько страна будет иметь и сколько потеряет, пишет RT.

Ранее Белорусский президент сообщил, что страна ведет нефтяные переговоры с США, ОАЭ и Саудовской Аравией.