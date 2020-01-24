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Лукашенко рассказал о причинах поиска других поставщиков нефти

24.01.2020 17:54
Комментарии: 1
Лукашенко рассказал о причинах поиска других поставщиков нефти

Белорусский президент заявил, что поиск альтернативных поставщиков нефти не связан с намерением "повысить ставки перед переговорами".

Глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск активно занялся поиском альтернативных поставщиков нефти. По его словам, подобные действия республики - "это не блеф и не попытка повысить ставки перед нефтяными переговорами".

Также Лукашенко рассказал, что Белоруссия уже приступила к тестированию новых маршрутов. Он добавил, что правительство республики хочет посмотреть, что из этого получится: сколько страна будет иметь и сколько потеряет, пишет RT.

Ранее Белорусский президент сообщил, что страна ведет нефтяные переговоры с США, ОАЭ и Саудовской Аравией.

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Белоруссия ведет переговоры с США, ОАЭ и СА по поставкам нефти
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18:57 0 0
александр:

ох уж этот сказочник! ох уж эти сказочки.....................

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