Россия сокращает поставки нефти в Белоруссию

РФ скорректировала график экспорта нефти в Белоруссию.

В связи с тем, что Белоруссия начала импортировать нефть из Норвегии, Российская Федерация внесла корректировки в график поставки сырья в республику. Об этом изданию РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства также рассказал, что в январе текущего года российская сторона должна была отгрузить Белоруссии 750 тысяч тонн нефти, однако сейчас планируется поставить 500 тысяч тонн топлива.

В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.