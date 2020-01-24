Королева Елизавета II подписала Brexit

По факту, это значит, что документ получил официальный статус закона.

Британская королева Елизавета II поставила подпись под биллем, в котором речь идет о выходе государства из Евросоюза (Brexit). Как передает Лента.ру со ссылкой на Reuters, об этом в своем Twitter сообщил лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг. То есть, по факту, это значит, что документ получил официальный статус закона. В ближайшее время его подпишет премьер Борис Джонсон.

Также, как напоминает СМИ, представители ЕС также скоро подпишут соглашение, ратификация которого в Европарламенте запланирована на 29 января.