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Bloomberg рассказал о компаниях, которые выиграли от смены правительства в России

24.01.2020 11:58
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Bloomberg рассказал о компаниях, которые выиграли от смены правительства в России

В частности, эксперты прогнозируют рост акций у сети «Детский мир», «Магнита», а также Сбербанка и «Тинькофф банка».

Bloomberg рассказал о компаниях, которые могут «остаться в выигрыше» после того, как государство понесет дополнительные расходы в результате обновления кабинета министров, сообщает Газета.ру. В частности, эксперты прогнозируют рост акций у сети «Детский мир», поскольку в результате роста пособий и нововведениях в материнском капитале ожидается рост покупательской способности в сегменте детских товаров и игрушек.

Также бенефициаром спрогнозировали сеть продуктовых магазинов «Магнит», у которой уже сейчас, как сообщает СМИ, стоимость ценных бумаг выросла на 8%. Аналогичные события из-за роста социальных расходов ожидаются относительно Сбербанка и «Тинькофф банка».

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