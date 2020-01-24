Облигации Минфина на 58 миллиардов рублей купил анонимный инвестор

Это стало крупнейшей заявкой в истории таких аукционов.

Облигации Минфина на сумму 58 миллиардов рублей были куплены неизвестным инвестором, что стало, как пишет РИА Новости, крупнейшей заявкой в истории таких аукционов. Как считают аналитики «ВТБ Капитала», она могла быть выставлена накануне погашения другого выпуска госбумаг, которое ожидается на следующей неделе.

Как отмечает агентство, заявка привлекла внимание экспертов банка «Уралсиб». Оценивая происходящее, они отметили, что итоги аукциона оказываются «не столько успешными, сколько удивительными».