Китай поддержал инициативу Путина провести саммит пяти стран

Российский лидер убежден, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франции «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Китай выразил поддержку идее, которую озвучил глава РФ Владимир Путин о проведении саммита лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН во время Всемирного форума памяти холокоста. Российский лидер убежден, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франции «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Как информирует ТАСС, об этом стало известно от официального представителя китайского МИДа Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что Пекин готов поддерживать связи с Россией, а также действовать скоординировано не только с Москвой, но и с другими членами Совбеза.