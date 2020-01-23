Путин предложил провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН

Глава РФ заявил, что ситуацию в Ливии необходимо обсудить на площадке Совбеза ООН.

23 января в Иерусалиме в ходе выступления на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести саммит глав пяти постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций (РФ, США, Китай, Франция и Великобритания), на которой лидеры обсудили бы урегулирование военного конфликта в Ливии и приняли бы соответствующую резолюцию, а также затронули ряд других мировых проблем, пишет РИА Новости.