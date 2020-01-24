В китайской провинции из-за коронавируса закрыли десять городов

Самый строгий карантин – в Ухане. Здесь с десяти утра четверга не ходят автобусы, паромы, метро.

В Китае после Ухани, где произошла вспышка нового коронавируса, было закрыто еще девять городов – в провинции Хубэй. Как передает РИА Новости, в этих населенных пунктах было приостановлено транспортное сообщение.

В итоге, количество городов, где так или иначе перестал ходить транспорт, стало десять. Стоит отметить, что их численность большая, многие из них миллионники. Так, в Ухани проживает 11 миллионов человек, в Хуангане – 7,5 миллионов, в Хуанши – 2,7 миллиона, а в Сяньнине – 2,5 миллиона.

Самый строгий карантин – в Ухане. Здесь с десяти утра четверга не ходят автобусы, паромы, метро. В город не пускают автобусы и водный транспорт. Также запрещены вылеты из местного аэропорта и отправка поездами.