Коронавирус в Китае: число заболевших превысило 570 человек

Пострадал уже 571 человек, состояние 95 из них медики оценивают как тяжелое.

В Китае растет число заболевших от нового типа коронавируса: согласно последней информации, от вируса пострадал уже 571 человек, состояние 95 из них медики оценивают как тяжелое, передает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения. До этого говорилось о 473 заболевших и 17 скончавшихся.

Как отмечается, распространение вируса зафиксировано в 25 провинциях и городах. Только за минувшие сутки коронавирус «зашел» в 24 населенных пункта, в результате чего пострадал 131 человек и восемь погибло.