Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча президентов России и Украины в Израиле.

Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретились на форуме памяти жертв Холокоста в Израиле, хотя украинская сторона за несколько дней до мероприятия просила организовать встречу президентов. По словам Дмитрия Пескова, главы России и Украины не смогли встретиться, так как Зеленский в последний момент отменил свой визит в Израиль. О чем пресс-секретарь выразил сожаление, пишет ТАСС.