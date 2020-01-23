Индексация пенсий будет закреплена в Конституции

Регулярная индексация пенсий российским пенсионерам будет закреплена в Конституции России.

Сопредседатель профильной рабочей группы, по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Талия Хабриева подтвердила, что регулярная индексация пенсионных выплат российским пенсионерам будет закреплена в Конституции. По ее словам, это будет способствовать повышению юридической защищенности пенсионеров и стабильности пенсионной системы. При этом Хабриева особо уточнила, что данная поправка будет касаться и работающих пенсионеров, пишет ТАСС.