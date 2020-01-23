В ГД отреагировали на планируемый "меджлисом" поход на Крым
Руслан Бальбек назвал планируемый "меджлисом" поход на Крым жестом отчаяния.
Депутат Государственной думы Руслан Бальбек считает, что объявленный поход на Крым представителей "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) является жестом политического бессилия и отчаяния.
Ранее бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров, глава "меджлиса", сообщил, что 2 мая организация собирается устроить марш на полуостров. При этом он не исключил возможность применения силы.
Бальбек уверен, что подобного рода заявления - не более, чем громкие слова. Он пояснил, что с 2014 года неоднократно появлялись сообщения о походе на Крым, однако движений в сторону крымской границы зафиксировано не было, пишет РИА Новости.
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