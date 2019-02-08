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Эта новая ткань согреет и охладит ваше тело

08.02.2019 01:47
Эта новая ткань согреет и охладит ваше тело

Несмотря на эволюцию в производстве высокотехнологичных тканей с тепловыми свойствами, которые разрабатывались для бегунов марафона, альпинистов и других спортсменов, еще не был изобретен материал, который адаптируется к окружающей среде. Так было до сих пор.

Ученые из Университета штата Мэриленд (UMD) создали ткань, способную автоматически регулировать количество тепла, которое проходит через нее. Когда условия теплые и влажные, например, возле вспотевшей кожи, ткань пропускает тепло. Когда же условия становятся более прохладными и сухими, ткань «закрывается», тем самым объем тепла, которое она может пропустить через себя – уменьшается. Результаты исследования представило издание Science.

Специалисты создали ткань из специально спроектированных нитевых волокон, которые покрыты проводящим металлом. В жарких и влажных условиях нити «пряжи» сжимаются и активируют покрытие, которое меняет взаимодействие с инфракрасным излучением. Ученые называют это действие «стробированием» инфракрасного излучения, которое действует как настраиваемая шторка для передачи или блокировки тепла.

«Это первая технология, которая позволяет нам динамически пропускать инфракрасное излучение», - сообщил руководитель исследования, профессор химии и биохимии Yu Huang Wang.

Ткань, адаптируемая к температуре тела

Ученые Yu Huang Wang (слева) и Min Ouyang держат в руках образец новой ткани.

«Человеческое тело - идеальный радиатор. Оно быстро отдает тепло… На протяжении всей истории единственным способом регулирования радиатора было снятие одежды или ее надевание. Но эта ткань является настоящим двунаправленным регулятором», - рассказал профессор физики UMD, Min Ouyang.

Однако придется еще проделать большую работу, прежде чем будет налажено производство ткани. По мнению исследователей, материалы, используемые для базового волокна, легкодоступны, а специальное покрытие можно легко добавить во время процесса окрашивания, пишет phys.org.

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