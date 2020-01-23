Часы Судного Дня теперь показывают 100 секунд с полуночи
Гипотетические часы измеряют нашу близость к Армагеддону.
Стремительный рывок человечества к нашему собственному уничтожению отмечен в минутах и секундах в тиканье гипотетических Часов Судного Дня. Насколько мы близки к уничтожению регистров в близости стрелок часов к полуночи - часу полного исчезновения.
В 2019 году «хронометристы» часов с Бюллетенем ученых-атомщиков (BAS) зафиксировали стрелки на двух минутах до полуночи; это время, установленное в 2018 году, - самое близкое время стрелок часов к концу света с 1953 года, когда США и Советский Союз взорвали первые водородные бомбы.
И теперь выдуманные часы идут вперед. 23 января стрелки установили на 100 секунд до полуночи, заявила в Вашингтоне президент и исполнительный директор BAS Рейчел Бронсон. Это новое время указывает на то, что человечество вступило «в царство двухминутного предупреждения», в котором каждый должен считать, что драгоценная секунда будет иметь значение, если мы хотим предотвратить глобальную катастрофу.
«Опасность высока, а погрешность низкая», - сказала она.
Когда в 1947 году были введены Часы Судного Дня, главной угрозой для человечества было ядерное оружие. Эта угроза все еще существует сегодня, но у нее есть компания: катастрофические изменения климата и разрушительные технологии также рассматриваются BAS при оценке того, является ли человечество безопаснее или подвержено большему риску, чем мы были годом ранее.
В 2019 году ядерные и климатические условия продолжали ухудшаться, и решения мировых лидеров не только не смогли уменьшить ущерб, но и усугубили опасные ситуации.
«За последние два года мы видели, как влиятельные лидеры унижали и отбрасывали самые эффективные методы борьбы со сложными угрозами», - сказала Бронсон.
Тем не менее, как бы ни была велика угроза уничтожения, это не значит, что вся надежда ушла, пишет LiveScience.
«Если мы не сможем остановить катастрофу, возможно, мы сможем свести к минимуму вред», - говорит Бронсон. «Самое важное, признание абсолютной гибкости человечества может быть ударом, необходимым для продолжения борьбы, даже когда все выглядит потерянным».
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