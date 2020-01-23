Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ЯНВ, 21:22 МСК
USD (ЦБ)    61,9515
EUR (ЦБ)    68,6856

23 ЯНВ, 21:22 МСК
USD (ЦБ)    61,9515
EUR (ЦБ)    68,6856

Часы Судного Дня теперь показывают 100 секунд с полуночи

23.01.2020 20:37
Комментарии
Часы Судного Дня теперь показывают 100 секунд с полуночи

Гипотетические часы измеряют нашу близость к Армагеддону.

Стремительный рывок человечества к нашему собственному уничтожению отмечен в минутах и ​​секундах в тиканье гипотетических Часов Судного Дня. Насколько мы близки к уничтожению регистров в близости стрелок часов к полуночи - часу полного исчезновения.

В 2019 году «хронометристы» часов с Бюллетенем ученых-атомщиков (BAS) зафиксировали стрелки на двух минутах до полуночи; это время, установленное в 2018 году, - самое близкое время стрелок часов к концу света с 1953 года, когда США и Советский Союз взорвали первые водородные бомбы.

И теперь выдуманные часы идут вперед. 23 января стрелки установили на 100 секунд до полуночи, заявила в Вашингтоне президент и исполнительный директор BAS Рейчел Бронсон. Это новое время указывает на то, что человечество вступило «в царство двухминутного предупреждения», в котором каждый должен считать, что драгоценная секунда будет иметь значение, если мы хотим предотвратить глобальную катастрофу.

«Опасность высока, а погрешность низкая», - сказала она.

Когда в 1947 году были введены Часы Судного Дня, главной угрозой для человечества было ядерное оружие. Эта угроза все еще существует сегодня, но у нее есть компания: катастрофические изменения климата и разрушительные технологии также рассматриваются BAS при оценке того, является ли человечество безопаснее или подвержено большему риску, чем мы были годом ранее.

В 2019 году ядерные и климатические условия продолжали ухудшаться, и решения мировых лидеров не только не смогли уменьшить ущерб, но и усугубили опасные ситуации.

«За последние два года мы видели, как влиятельные лидеры унижали и отбрасывали самые эффективные методы борьбы со сложными угрозами», - сказала Бронсон.

Тем не менее, как бы ни была велика угроза уничтожения, это не значит, что вся надежда ушла, пишет LiveScience.

«Если мы не сможем остановить катастрофу, возможно, мы сможем свести к минимуму вред», - говорит Бронсон. «Самое важное, признание абсолютной гибкости человечества может быть ударом, необходимым для продолжения борьбы, даже когда все выглядит потерянным».

Комментировать (без регистрации)
Малышева дала советы по защите от коронавируса из КНР
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост

Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост
Экономика 2

Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит

Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит
Экономика 13

В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина

В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина
Экономика

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России
Политика

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?
Экономика 8

«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?

«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?
Политика 1

Узнай, страна

В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки

В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки

В Свердловской области увеличили импортозамещающее производство крепежных изделий

В Свердловской области увеличили импортозамещающее производство крепежных изделий

На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд руб.

На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд руб.

В Якутии пробурили первую в мире многозабойную нефтяную скважину по инновационной технологии

В Якутии пробурили первую в мире многозабойную нефтяную скважину по инновационной технологии

Новости дня

21:17 Обнаружена жертва Везувия с «остекленевшим» мозгом Обнаружена жертва Везувия с «остекленевшим» мозгом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:55 Президент РФ рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате Президент РФ рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате
19:23 Малышева дала советы по защите от коронавируса из КНР Малышева дала советы по защите от коронавируса из КНР
18:56 В ГД отреагировали на планируемый "меджлисом" поход на Крым В ГД отреагировали на планируемый "меджлисом" поход на Крым
18:13 Россия сокращает поставки нефти в Белоруссию Россия сокращает поставки нефти в Белоруссию
17:44 Путин предложил провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН Путин предложил провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17:22 В Израиле отреагировали на отказ Зеленского приехать на форум по Холокосту В Израиле отреагировали на отказ Зеленского приехать на форум по Холокосту

Узнай, страна!

12:03 В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter