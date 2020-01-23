Часы Судного Дня теперь показывают 100 секунд с полуночи

Гипотетические часы измеряют нашу близость к Армагеддону.

Стремительный рывок человечества к нашему собственному уничтожению отмечен в минутах и ​​секундах в тиканье гипотетических Часов Судного Дня. Насколько мы близки к уничтожению регистров в близости стрелок часов к полуночи - часу полного исчезновения.

В 2019 году «хронометристы» часов с Бюллетенем ученых-атомщиков (BAS) зафиксировали стрелки на двух минутах до полуночи; это время, установленное в 2018 году, - самое близкое время стрелок часов к концу света с 1953 года, когда США и Советский Союз взорвали первые водородные бомбы.

И теперь выдуманные часы идут вперед. 23 января стрелки установили на 100 секунд до полуночи, заявила в Вашингтоне президент и исполнительный директор BAS Рейчел Бронсон. Это новое время указывает на то, что человечество вступило «в царство двухминутного предупреждения», в котором каждый должен считать, что драгоценная секунда будет иметь значение, если мы хотим предотвратить глобальную катастрофу.

«Опасность высока, а погрешность низкая», - сказала она.

Когда в 1947 году были введены Часы Судного Дня, главной угрозой для человечества было ядерное оружие. Эта угроза все еще существует сегодня, но у нее есть компания: катастрофические изменения климата и разрушительные технологии также рассматриваются BAS при оценке того, является ли человечество безопаснее или подвержено большему риску, чем мы были годом ранее.

В 2019 году ядерные и климатические условия продолжали ухудшаться, и решения мировых лидеров не только не смогли уменьшить ущерб, но и усугубили опасные ситуации.

«За последние два года мы видели, как влиятельные лидеры унижали и отбрасывали самые эффективные методы борьбы со сложными угрозами», - сказала Бронсон.

Тем не менее, как бы ни была велика угроза уничтожения, это не значит, что вся надежда ушла, пишет LiveScience.