Малышева дала советы по защите от коронавируса из КНР

Елена Малышева сообщила, что сейчас китайская пневмония не представляет опасности для россиян.

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о способах защиты от вспышки пневмонии неизвестного происхождения, которая была зафиксирована в КНР. Она отметила, что сейчас данный вирус не представляет опасности для российских жителей.

Тем не менее Малышева дала советы, которые помогут защититься от китайского коронавируса - носить маску при поездке в Китай, почаще мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащими гелями, а также воздерживаться от общения с больными людьми.

Кроме того телеведущая сообщила, что признаками пневмонии из КНР являются высокая температура, кашель и одышка. По ее словам, если у россиянина наблюдаются эти признаки, ему необходимо обратиться к врачу, пишет РИА Новости.