Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ЯНВ, 21:22 МСК
USD (ЦБ)    61,9515
EUR (ЦБ)    68,6856

23 ЯНВ, 21:22 МСК
USD (ЦБ)    61,9515
EUR (ЦБ)    68,6856

Малышева дала советы по защите от коронавируса из КНР

23.01.2020 19:23
Комментарии
Малышева дала советы по защите от коронавируса из КНР

Елена Малышева сообщила, что сейчас китайская пневмония не представляет опасности для россиян.

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о способах защиты от вспышки пневмонии неизвестного происхождения, которая была зафиксирована в КНР. Она отметила, что сейчас данный вирус не представляет опасности для российских жителей.

Тем не менее Малышева дала советы, которые помогут защититься от китайского коронавируса - носить маску при поездке в Китай, почаще мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащими гелями, а также воздерживаться от общения с больными людьми.

Кроме того телеведущая сообщила, что признаками пневмонии из КНР являются высокая температура, кашель и одышка. По ее словам, если у россиянина наблюдаются эти признаки, ему необходимо обратиться к врачу, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
В России выявили пациента с подозрением на коронавирус из Китая
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост

Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост
Экономика 2

Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит

Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит
Экономика 13

В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина

В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина
Экономика

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России
Политика

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?
Экономика 8

«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?

«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?
Политика 1

Узнай, страна

В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки

В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки

В Свердловской области увеличили импортозамещающее производство крепежных изделий

В Свердловской области увеличили импортозамещающее производство крепежных изделий

На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд руб.

На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд руб.

В Якутии пробурили первую в мире многозабойную нефтяную скважину по инновационной технологии

В Якутии пробурили первую в мире многозабойную нефтяную скважину по инновационной технологии

Новости дня

21:17 Обнаружена жертва Везувия с «остекленевшим» мозгом Обнаружена жертва Везувия с «остекленевшим» мозгом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:37 Часы Судного Дня теперь показывают 100 секунд с полуночи Часы Судного Дня теперь показывают 100 секунд с полуночи
19:55 Президент РФ рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате Президент РФ рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате
18:56 В ГД отреагировали на планируемый "меджлисом" поход на Крым В ГД отреагировали на планируемый "меджлисом" поход на Крым
18:13 Россия сокращает поставки нефти в Белоруссию Россия сокращает поставки нефти в Белоруссию
17:44 Путин предложил провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН Путин предложил провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17:22 В Израиле отреагировали на отказ Зеленского приехать на форум по Холокосту В Израиле отреагировали на отказ Зеленского приехать на форум по Холокосту

Узнай, страна!

12:03 В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter