Президент РФ рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

Владимир Путин рассказал, что страшный период ВОВ коснулся и его семьи: в 42-м году в блокадном Ленинграде умер его брат.

Во время открытия монумента "Свеча памяти" в Иерусалиме, который посвящен подвигу защитников блокадного Ленинграда и его жителям, российский лидер Владимир Путин рассказал, что этот страшный период в истории страны коснулся и его семьи. Он пояснил, что в годы Великой Отечественной войны его отец защищал город на фронте, а мама осталась в блокадном Ленинграде с ребенком на руках. Путин добавил, что это был его брат, который скончался зимой 1942 года.

Президент РФ отметил, что период Великой Отечественной войны, особенно блокаду Ленинграда и холокост, невозможно сравнить с другими мировым трагедиям. Путин заключил, что ни один документ не может в полной мере передать то, что пережили люди в это непростое время, пишет РИА Новости.