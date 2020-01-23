Путина потряс факт из истории блокадного Ленинграда

Лидер РФ отметил, что непокоренный Ленинград стал вершиной человеческого достоинства.

На церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о поразившем его историческом факте про Великую Отечественную войну. Изучая исторические документы глава российского государства наткнулся на данные, в которых сказано, что ленинградцы за годы блокады сдали для нужд фронта 144 тонны крови.

"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей - вершиной человеческого достоинства", - заявил Путин.

Он пояснил, что жители блокадного Ленинграда, находящиеся в трудных условиях, без воды и тепла, продолжали работать, заниматься научной деятельностью, искусством, а также помогали стране в борьбе за свободу, пишет РИА Новости.