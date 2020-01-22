В России выявили пациента с подозрением на коронавирус из Китая

Пациент с подозрением на новый коронавирус прилетел в Пулково из Шанхая.

В больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге поступил пациент с подозрением на заражение коронавирусом из Китая. Об этом сообщил главный врач клинической инфекционной больницы Алексей Яковлев. Известно, что пациент прилетел в аэропорт Пулково из Шанхая. Сотрудники инфекционной больницы поместили его в специальный бокс и привезли в клинику. Других подробностей об этом случае не сообщается, пишет 78.ru.