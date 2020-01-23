Меджлис собрался маршем на Крым

Глава запрещенной организации обозначил сроки и место начала марша: второе мая на КПП «Чонгар».

Экс-депутат украинской Рады Рефат Чубаров, являющийся руководителем «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в РФ организация) заявил, что организация планирует устроить марш на Крым и перейти границу полуострова. Как передает Газета.ру, об этом он проинформировал в эфире местного телевидения. Чубаров обозначил сроки и место начала марша: второе мая на КПП «Чонгар». Вместе с этим бывший парламентарий не исключил силового сценария развития событий.

Крымские татары, комментируя эти планы, предостерегают от подобных действий, напоминая, что противозаконные действия при пересечении российской границы приведут к аресту.