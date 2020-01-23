Украина на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии

Ранее Алексей Гончарук сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве между министерством инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn.

На Международном экономическом форуме в Давосе украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что предприятие "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") может быть передано на 10 лет в управление крупному немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn.

Ранее Гончарук в Telegram рассказал о подписании соответствующего меморандума о сотрудничестве Украины и Германии. Он отметил, что германские эксперты планируют провести реформирование управленческих механизмов компании "Укрзализныця", пишет РИА Новости.