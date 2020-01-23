За девять лет украинцев стало меньше почти на 11 млн

Дмитрий Дубилет рассказал, что сейчас на Украине проживает около 37 млн человек.

Численность украинских граждан с 2001 года сократилась на 11,45 млн, составив примерно 37 млн человек. Об этом заявил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет ссылаясь на результаты пробной переписи населения, которая прошла в декабре 2019 года.

По его словам, три метода пробной переписи дали почти одинаковый показатель - около 37 млн украинцев. Министр отметил, что эта цифра не включает в себя людей, проживающих в неподконтрольных Киеву территориях или за границей. Также он добавил, что погрешность численности украинских граждан по оценкам каждого из трех методов не превышает 2,86%.

Последний раз на Украине перепись населения прошла девять лет назад. Тогда численность украинцев составила 48,45 млн человек, пишет РИА Новости.