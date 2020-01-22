Украина прости организовать встречу Путина и Зеленского в Израиле

Украинская сторона направила запрос на проведение встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что украинская сторона, также как и многие другие государства, запросила о возможности организации встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина на международном форуме в Израиле. По его словам, отказ украинской стороне не был дан, но, скорее всего, не удастся организовать продолжительную встречу лидеров, из-за напряженного графика главы России. Тем не менее, короткая встреча лидеров "на ногах" может состояться, пишет РИА Новости.