Греф может уйти из Сбербанка

Герман Греф заявил, если концепция развития банковской организации будет изменена, он покинет свой пост.

В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе руководитель Сбербанка Герман Греф сообщил, что оставит свой пост в случае, если концепция развития банковской организации изменится после смены главного акционера. По его словам, он пришел на свою должность с определенной стратегией, которая, как показала практика, оказалась правильной. Именно поэтому глава Сбербанка надеется, что концепция развития кредитной организации не будет изменена, пишет РИА Новости.