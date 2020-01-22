Клиенты Сбербанка сняли из банкоматов 250 млрд рублей за один день

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как из-за фейковой новости клиенты банка сняли из банкоматов порядка 250 млрд рублей за один день.

Находясь в Давосе заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, какой вред может нанести распространение фейковых новостей. Так, по его словам, в декабре 2014 года появилась фейковая новость о прекращении в полночь работы в России банковских карт Visa. Клиенты банков в панике бросились снимать наличные денежные средства. А конкретно в Сбербанке из банкоматов было снято порядка 250 млрд рублей в течение одного дня, пишет ТАСС.