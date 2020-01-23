У "Северного потока - 2" заметили норвежское судно-инспектор

Представитель оператора "Северного потока - 2" подтвердил, что корабль Stril Explorer занимается проведением инспекционных работ на участке газопровода.

По информации навигационного портала MarineTraffic, в районе газопровода "Северный поток - 2" было замечено инспекционное судно Stril Explorer под норвежским флагом. Сейчас корабль находится недалеко от недостроенного участка трубопровода в территориальных водах Дании. Известно, что с 2015 года это судно арендует шведская компания MMT Sweden.

Представитель оператора "Северного потока - 2" подтвердил, что корабль Stril Explorer занимается проведением инспекционных работ на участке российского газопровода. Кроме того он подчеркнул, что судно не занимается строительными работами. Отмечается, что подобного рода деятельность не попадает под санкции США. Другие подробности не раскрываются.

В конце декабря 2019 года американский президент Дональд Трамп ввел санкции против трубопровода "Северный поток - 2", пишет РБК.