"Нафтогаз" обнародовал состав правления

В состав правления "Нафтогаз Украины" входит 5 человек.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обновила состав правления предприятия. Об этом 22 января передает РИА Новости со ссылкой на портал "Нафтогаза".

Уточняется, что в состав правления вошло 5 человек: председатель правления Андрей Коболев, первый зампред правления Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Теклюк, финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил, а также исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Помимо этого в сообщении сказано, что некоторые члены правления были отстранены от управления компанией - Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко.

Ранее стало известно, что в прошлом году "Нафтогаз" перечислил с государственный бюджет свыше $5 млрд, пишет РИА Новости.