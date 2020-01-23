В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Законопроект призван смягчить последствия принятых изменений в пенсионной системе не только для многодетных матерей, но и для мужчин.

В Государственную думу на рассмотрение был внесен законопроект, предлагающий предоставить многодетным отцам право выходить на пенсию раньше срока. С такой инициативой выступил Госсовет Удмуртской республики. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на электронную базу нижней палаты парламента.

Отмечается, что данный законопроект призван смягчить последствия ранее принятой пенсионной реформы не только для многодетных матерей, родивших 3 и более детей, но и для мужчин. Также авторы документа подчеркнули, что на реализацию соответствующего закона может потребоваться около 5 млрд рублей.