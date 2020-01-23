Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ЯНВ, 13:54 МСК
USD (ЦБ)    61,9515
EUR (ЦБ)    68,6856

23 ЯНВ, 13:54 МСК
USD (ЦБ)    61,9515
EUR (ЦБ)    68,6856

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

23.01.2020 13:37
Комментарии
В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Законопроект призван смягчить последствия принятых изменений в пенсионной системе не только для многодетных матерей, но и для мужчин.

В Государственную думу на рассмотрение был внесен законопроект, предлагающий предоставить многодетным отцам право выходить на пенсию раньше срока. С такой инициативой выступил Госсовет Удмуртской республики. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на электронную базу нижней палаты парламента.

Отмечается, что данный законопроект призван смягчить последствия ранее принятой пенсионной реформы не только для многодетных матерей, родивших 3 и более детей, но и для мужчин. Также авторы документа подчеркнули, что на реализацию соответствующего закона может потребоваться около 5 млрд рублей.

Комментировать (без регистрации)
Из Гражданского кодекса хотят убрать понятие МРОТ
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит

Ответственный за пенсионную реформу. Почему сменился глава Пенсионного фонда и что это значит
Экономика

В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина

В карманах у граждан или у нефтяников. Где правительство найдет 4,5 трлн руб. на обещания Путина
Экономика

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России

«Молодой и незашоренный». Кто стал новым генеральным прокурором России
Политика

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?

Коллекторам отдадут долги за ЖКХ. К чему это приведет?
Экономика 6

«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?

«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?
Политика 1

«Выбросить кошелек с зарплатой в урну». Чего нельзя делать держателям банковских карт?

«Выбросить кошелек с зарплатой в урну». Чего нельзя делать держателям банковских карт?
Экономика

Узнай, страна

В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки

В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки

В Свердловской области увеличили импортозамещающее производство крепежных изделий

В Свердловской области увеличили импортозамещающее производство крепежных изделий

На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд руб.

На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд руб.

В Якутии пробурили первую в мире многозабойную нефтяную скважину по инновационной технологии

В Якутии пробурили первую в мире многозабойную нефтяную скважину по инновационной технологии

Новости дня

13:06 ГД одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию ГД одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:12 ФСБ обнаружили сервис, с помощью которого рассылались сообщения о минировании ФСБ обнаружили сервис, с помощью которого рассылались сообщения о минировании
11:09 Из Гражданского кодекса хотят убрать понятие МРОТ Из Гражданского кодекса хотят убрать понятие МРОТ
10:06 Меджлис собрался маршем на Крым Меджлис собрался маршем на Крым
08:48 Коронавирус в Китае: число заболевших превысило 570 человек Коронавирус в Китае: число заболевших превысило 570 человек
07:30 Главой Пенсионного фонда России стал Максим Топилин Главой Пенсионного фонда России стал Максим Топилин
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
22 ЯНВ, 23:59 Более 100 тысяч кустарников высадят в столице весной Более 100 тысяч кустарников высадят в столице весной

Узнай, страна!

12:03 В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки В Кемеровской области начали использовать беспилотники для маркшейдерских работ и аэрофотосъемки
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter