Из Гражданского кодекса хотят убрать понятие МРОТ

Последнее время определялось более широко, поэтому в этом случае нужны точности, чтобы не возникало двояких трактовок.

В Минюсте работают над проектом, в котором предлагается исключить из Гражданского кодекса понятие МРОТ (минимальный размер оплаты труда), информируют «Известия», ссылаясь на ведомственную пресс-службу. Как уточняется, вместо этого планируется обозначать конкретные цифры выплат.

Как пишет издание, поправки сформулированы для документов, в которых упоминается МРОТ. В частности, в Воздушном кодексе, Уставе жд-транспорта, а также в других федеральных законах.

Комментируя ситуацию, представители министерства пояснили, что понятие МРОТ последнее время определялось более широко, поэтому в этом случае нужны точности, чтобы не возникало двояких трактовок.