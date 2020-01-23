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ГД одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

23.01.2020 13:06
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ГД одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

Инициативы Владимира Путина касаются пунктов, которые закрепляют основы конституционного строя, а также права и свободы человека и гражданина.

Депутаты ГД в первом чтении одобрили законопроект, предложенный президентом России о ряде поправок в Конституцию Российской Федерации, информирует РИА Новости. Как сообщалось ранее, документ соответствующего содержания был внесен в нижнюю палату в минувший понедельник.

Напомним, что инициативы Владимира Путина касаются пунктов, которые закрепляют основы конституционного строя, а также права и свободы человека и гражданина.

В частности, одно из предложений связано с рядом требований к кандидатам, претендующим на высокие посты во властных структурах. Так, тем, кто претендует на должности премьера, министров и губернаторов запрещено иметь гражданство и вид на жительство другой страны.

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