ФСБ обнаружили сервис, с помощью которого рассылались сообщения о минировании

Всего было «заминировано» около 16 тысяч объектов, и все они были ложными.

Сотрудники ФСБ смогли обнаружить сервис, через который злоумышленники рассылали сообщения о ложных минированиях, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Как говорится в сообщении, речь идет о голландском сервисе Startmail.com с которого и происходила рассылка сообщений на адреса органов судебной власти. Всего, как сообщается, было разослано порядка тысячи сообщений с в шестнадцать регионов РФ. В каждом из них звучали угрозы о минировании объектов социальной инфраструктуры. В ведомстве подчеркивают, что всего было «заминировано» около 16 тысяч объектов, и все они были ложными.