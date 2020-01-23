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Главой Пенсионного фонда России стал Максим Топилин

23.01.2020 07:30
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Главой Пенсионного фонда России стал Максим Топилин

Экс-глава ПФР Антон Дроздов занял должность замминистра финансов.

Решением премьер-министра Михаила Мишустина Максим Топилин был утверждена на пост главы ПФР, передает РИА Новости со ссылкой на документ, обнародованный на официальном сайте правительства.

«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», - гласит распоряжение.

Экс-глава ПФР Антон Дроздов занял должность замминистра финансов. Руководить Федеральным медико-биологическим агентством будет экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. А бывший глава агентства Владимир Уйба стал замминистра здравоохранения.

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