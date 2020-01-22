Коронавирус в Китае: 440 случаев заражения, девять с летальным исходом

Как сообщили представители китайского здравоохранения, передача вируса происходит через дыхательные пути.

В Китае в результате заболевания, вызванного новым типом коронавируса, скончалось девять человек и зафиксировано 440 случаев заражения. Как передает Газета.ру, об этом проинформировало Центральное телевидение Китая. Уточняется, что все случаи летального исхода произошли в провинции Хубэй – именно здесь впервые и был обнаружен вирус.

Как сообщили представители китайского здравоохранения, передача вируса происходит через дыхательные пути. При этом, в данный момент есть вероятность мутации вируса и последующего его распространения.